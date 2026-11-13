Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Gibraltar por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Son dos selecciones que pelean por no quedar últimas en su grupo de la Liga de Naciones, y la historia reciente entre ambas no le sonríe a los locales.

No hay mucho margen de error para ninguno de los dos: los puntos en esta zona valen tanto como la categoría del próximo ciclo.

La actualidad de ambos equipos

Andorra llega golpeada. Perdió sus dos últimos partidos y el empate sin goles ante este mismo rival en septiembre quedó como su mejor resultado reciente. Está 46° y con apenas un punto en tres presentaciones, necesita reaccionar rápido para no complicarse en el grupo.

Gibraltar, en cambio, se mantiene invicto en lo que va del certamen. Empató con Malta y con Andorra en sus dos únicos compromisos, y esos dos puntos lo tienen 42°, por encima de su rival de turno. No gana pero tampoco pierde, y eso en esta fase le alcanza para sostenerse con chances intactas.

El historial entre Andorra y Gibraltar

El historial es incómodo para Andorra: de los cuatro antecedentes entre ambos, no ganó ninguno. Gibraltar se impuso en dos ocasiones y los otros dos encuentros terminaron igualados, incluido el más reciente, en septiembre pasado. Los números de gol también marcan la diferencia, Andorra no le convirtió ni un tanto en toda la serie.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Gibraltar vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 04/09/2024 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 19/11/2022 Gibraltar vs. Andorra 1-0 Friendlies 07/06/2021 Andorra vs. Gibraltar 0-0 Friendlies

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

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Todos los partidos de la fecha

Liechtenstein vs. Azerbaiyán — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis