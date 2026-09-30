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Liga de Naciones

Alineaciones de Malta y Gibraltar por la Liga de Naciones: formaciones probables

Malta y Gibraltar se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Malta vs. Gibraltar, Liga de Naciones
Malta vs. Gibraltar, Liga de Naciones

Se viene Malta vs. Gibraltar este jueves 1 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Malta y Gibraltar

Malta viene de ganarle 2-1 a Andorra.

Gibraltar viene de empatar 0-0 con Andorra.

Las alineaciones de Malta y Gibraltar

Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Ryan Camenzuli, Enrico Pepe, Kurt Shaw, Zach Muscat, Teddy Teuma, Alexander Satariano, Matthew Guillaumier, Irvin Cardona, Paul Mbong, Ilyas Chouaref. DT: Emilio De Leo.

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Gibraltar (3-5-2): Bradley Banda, Julian Valarino, Bernardo Lopes, Dan Bent, Luca Scanlon, Nicholas Pozo, Graeme Torrilla, Leon Mason, Kian Ronan, Tjay De Barr, Dylan Borge. DT: Scott Wiseman.

Suplentes de Malta: Adam Overend, Gabriel Mentz, Brandon Paiber, Jake Grech, James Sissons, Andrea Zammit, Myles Beerman, Rashed Al-Tumi, Jake Azzopardi, Kean Scicluna, Keyon Ewurum, Juan Corbalan.

Suplentes de Gibraltar: Ethan Jolley, Carlos Richards, Jesse Gomez, Victor Huart, Jayvan Garro, Paddy McClafferty, Han Stevens, Liam Jessop, Jaiden Bartolo, Ethan Britto, Alain Pons, Jaylan Hankins.

La previa de Malta y Gibraltar: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 1 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 3 cruces — Malta ganó 2, Gibraltar ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 06/09/2023: Malta 1-0 Gibraltar
  • Próximo partido de Malta: vs. Andorra, domingo 4 de octubre
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