Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el San Mames Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Athletic Bilbao recibe a Espanyol este viernes 20 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de empatar 1-1 con Osasuna y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de empatar 0-0 con Deportivo La Coruña y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.