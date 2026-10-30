Villarreal vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El Villarreal quiere meterse en la pelea por los puestos de arriba y un rival en crisis como el Espanyol es la oportunidad perfecta para dar un salto en la tabla.
Son dos realidades opuestas: mientras el local pelea por acercarse a la zona europea, el conjunto catalán necesita puntos con urgencia para no quedar enredado en el fondo de la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal llega entonado tras ganarle 2-1 al Valencia como visitante, después de un empate sin goles ante el Elche y una caída ajustada frente al Real Madrid. Son 12 puntos en diez fechas, un andar irregular pero con margen para escalar posiciones si suma de local.
El Espanyol, en cambio, no logra enderezar el rumbo. Cayó 2-1 ante Racing de Santander, antes había perdido en casa contra el Atlético de Madrid y el único punto reciente lo sacó en un empate frente al Málaga. Con 8 unidades y el puesto 18 como posición actual, el equipo necesita reaccionar rápido para no alejarse del resto.
El historial entre Villarreal y Espanyol
El historial es claramente favorable al Villarreal, que ganó 21 de los 50 enfrentamientos frente a 8 del Espanyol, con 21 empates de por medio. La diferencia de gol también lo respalda: 73 contra 46.
En los últimos cruces la tendencia se mantuvo firme. El Villarreal se impuso en ocho de los últimos diez duelos, incluyendo un contundente 4-1 en el enfrentamiento más reciente entre ambos y un 5-1 en 2022. El Espanyol solo pudo ganar una vez en ese tramo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/02/2026
|Villarreal vs. Espanyol
|4-1
|Primera División
|08/11/2025
|Espanyol vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/04/2025
|Villarreal vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
|26/09/2024
|Espanyol vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|27/04/2023
|Villarreal vs. Espanyol
|4-2
|Primera División
|09/11/2022
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
|27/02/2022
|Villarreal vs. Espanyol
|5-1
|Primera División
|21/08/2021
|Espanyol vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|19/01/2020
|Villarreal vs. Espanyol
|1-2
|Primera División
|20/10/2019
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.