Alineaciones de Betis y Barcelona por la LaLiga: formaciones probables

Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Betis viene de ganarle 5-2 a Osasuna y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 3-0 a Getafe y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.