Esta tarde se define al campeón de la Liga Femenina 2026, donde el Cacique va por su quinto titulo consecutivo.

Este viernes se disputa la gran final de la Liga Femenina 2026, donde Colo Colo y Universidad Católica definen al campeón a partido único en el Estadio Santa Laura de Unión Española.

Las albas son las actuales tetracampeonas del fútbol chileno y buscan su quinto título consecutivo, esta vez ante las Cruzadas que vuelven a estar en una definición después de 18 años.

Aunque La Franja por primera vez disputará una final de Primera División, ya que anteriormente lo hicieron en la Liga LIFI, antes de ingresar al circuito de la ANFP.

¿Quién se quedará con la ‘Araucaria de Plata’?

Consignar que Colo Colo llega a esta definición invicto y terminó la fase regular en la cima de la tabla de posiciones, sacándole 12 puntos de ventaja a su escolta: la mismísima UC.

Pero las precordilleranas se ganaron su lugar en la final con una extraordinaria campaña en playoffs, donde eliminaron a Unión Española y a su clásico rival, Universidad de Chile.

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Cabe recordar que las azules habían sido finalistas en tres de las últimas cuatro ediciones, que perdieron justamente ante las colocolinas.

¿A qué hora es la final de la Liga Femenina?

La final de la Liga Femenina 2026 entre Colo Colo y Universidad Católica se disputa este viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Qué canal transmite esta final?

Esta final será transmitida en televisión abierta a través de la señal de Mega 2. Mientras que en streaming irá por la plataforma MegaGO.