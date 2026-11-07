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Premier League

Alineaciones de Nottingham Forest y Man City por la Premier League: formaciones probables

Nottingham Forest y Man City se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio City Ground por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nottingham vs. Man City, Premier League
Nottingham vs. Man City, Premier League

Nottingham Forest recibe a Man City este sábado 7 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Nottingham Forest viene de caer 0-2 ante Brentford y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Man City viene de caer 0-1 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Nottingham Forest y Man City

Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Nikola Milenković, Murillo, Morgan Gibbs-White, Daniel Muñoz, James McAtee, Xaver Schlager, Dan Ndoye, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

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Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

Bajas y ausentes de Nottingham Forest y Man City

Nottingham Forest:

  • Nicolás Domínguez (golpe; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Igor Jesus (lesión en el gemelo)
  • Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Man City:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Nottingham Forest y Man City: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 14:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio City Ground
  • Historial: 88 cruces — Nottingham Forest ganó 27, Man City ganó 36 y empataron 25
  • Último antecedente: 04/03/2026: Man City 2-2 Nottingham Forest
  • Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Bournemouth, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Man City: vs. Fulham, sábado 21 de noviembre
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