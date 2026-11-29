Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de caer 0-2 ante Hull y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de empatar 2-2 con Arsenal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Brighton y Newcastle
Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Mats Wieffer, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.
Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Dan Burn, Tino Livramento, Lewis Miley, Joe Willock, Jacob Ramsey, Anthony Elanga, William Osula, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.
Bajas y ausentes de Brighton y Newcastle
Brighton:
- Malick Yalcouyé (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
- Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados)
- Zadok Yohanna (golpe)
- Evan Ferguson (lesión de tobillo)
- Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Costinha (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Newcastle:
- Joelinton (golpe; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Brighton y Newcastle: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 11:05 (hora de Chile)
- Estadio: American Express Community Stadium
- Historial: 24 cruces — Brighton ganó 10, Newcastle ganó 6 y empataron 8
- Último antecedente: 02/05/2026: Newcastle 3-1 Brighton
- Próximo partido de Brighton: vs. Bournemouth, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Newcastle: vs. Manchester United, miércoles 2 de diciembre