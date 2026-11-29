Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. El Brighton pelea arriba y necesita reaccionar rápido después de un traspié que lo bajó un poco de su nube. El Newcastle, en cambio, llega con el problema de siempre: le cuesta ganar y la tabla ya empieza a pesarle.

Es una buena oportunidad para el equipo local de volver a meterse en la pelea por los puestos de arriba, mientras que para el Newcastle cada partido que no gana es un partido que lo acerca a la mitad de tabla para abajo.

La actualidad de ambos equipos

El Brighton venía con una racha sólida, incluyendo ese triunfo como visitante ante el Manchester City, pero la caída 0-2 ante el Hull le cortó el envión justo antes de este cruce. Aun así, marcha segundo con 22 puntos en 11 fechas, una posición que lo mete de lleno en la pelea de arriba y que necesita confirmar en su cancha.

El Newcastle no logra encontrar continuidad: empató con Arsenal y con Fulham en sus últimas dos presentaciones y antes había perdido en casa frente al Everton. Son apenas 13 puntos en 11 partidos, una cosecha floja que lo tiene 13° y con la necesidad urgente de sumar de visitante para no seguir alejándose de la mitad de tabla para arriba.

El historial entre Brighton y Newcastle

El historial entre ambos tiene al Brighton como el más ganador: se impuso en 10 de los 24 enfrentamientos, contra 6 victorias del Newcastle y 8 empates, con una diferencia de goles a favor del equipo de Sussex (28 contra 22). En el enfrentamiento más reciente, sin embargo, el Newcastle había sacado una diferencia clara por 3-1, cortando una racha donde el Brighton venía dominando el cruce.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Newcastle vs. Brighton 3-1 Premier League 18/10/2025 Brighton vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/05/2025 Brighton vs. Newcastle 1-1 Premier League 02/03/2025 Newcastle vs. Brighton 1-2 FA Cup 19/10/2024 Newcastle vs. Brighton 0-1 Premier League 11/05/2024 Newcastle vs. Brighton 1-1 Premier League 02/09/2023 Brighton vs. Newcastle 3-1 Premier League 28/07/2023 Brighton vs. Newcastle 1-2 Premier League Summer Series 18/05/2023 Newcastle vs. Brighton 4-1 Premier League 13/08/2022 Brighton vs. Newcastle 0-0 Premier League

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Horario del partido

Chile: 11:05 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis