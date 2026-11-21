Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El Arsenal llega como líder absoluto y con una regularidad que empieza a marcar distancia en la tabla, mientras el Newcastle necesita un golpe de autoridad en su propia casa para no quedar relegado en la pelea de arriba.

Es la clase de partido que puede confirmar si la ventaja del Arsenal en la cima es coyuntural o si empieza a transformarse en algo más sólido, y para el Newcastle es la oportunidad de medirse ante el que manda.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega con un andar irregular, lejos de los puestos que le interesan. Viene de rescatar un empate como visitante ante el Fulham, pero antes había caído como local ante el Everton, un traspié que pesa doble por jugarse en el mismo St. James Park. En el medio hubo una victoria afuera frente al Crystal Palace que mostró algo de reacción, aunque la tendencia general del equipo en las últimas fechas no es de las que generan confianza.

El Arsenal, en cambio, atraviesa un presente impecable. Suma tres triunfos consecutivos, incluyendo un golpe de visitante nada sencillo ante el Liverpool y un cierre reciente con victoria ajustada sobre el Hull. Esa efectividad lo tiene como único puntero con 27 puntos en diez fechas, una diferencia que ya empieza a notarse frente al resto.

El historial entre Newcastle y Arsenal

El historial entre ambos es amplio, con 179 duelos disputados, y la balanza se inclina claramente para el lado del Arsenal, que acumula 80 victorias por 64 del Newcastle y 35 empates. También en los goles el conjunto londinense saca ventaja, con 260 contra 221.

Los cruces más recientes muestran una paridad mayor de lo que indica el historial total: hubo triunfos para los dos lados, incluyendo una victoria de Newcastle por 2-0 como local y otra de Arsenal también por 2-0 de visitante, lo que deja en claro que en el presente ninguno tiene el control total de la historia reciente.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 28/09/2025 Newcastle vs. Arsenal 1-2 Premier League 27/07/2025 Arsenal vs. Newcastle 3-2 Club Friendlies 18/05/2025 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 05/02/2025 Newcastle vs. Arsenal 2-0 League Cup 07/01/2025 Arsenal vs. Newcastle 0-2 League Cup 02/11/2024 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 24/02/2024 Arsenal vs. Newcastle 4-1 Premier League 04/11/2023 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 07/05/2023 Newcastle vs. Arsenal 0-2 Premier League

Horario del partido

Chile: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Newcastle suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Arsenal suma 27 puntos tras vencer a Hull, Liverpool y Everton.