Alineaciones de Liverpool y Arsenal por la Premier League: formaciones probables

Liverpool recibe a Arsenal este domingo 1 de noviembre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 2-0 a Brighton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 2-0 a Everton y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Liverpool y Arsenal
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.
Bajas y ausentes de Liverpool y Arsenal
Liverpool:
- Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial)
- Víctor Muñoz (ausencia)
- Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
- Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
Arsenal:
- Christos Tzolis (lesión isquiotibial)
- Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
La previa de Liverpool y Arsenal: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 13:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Anfield
- Historial: 213 cruces — Liverpool ganó 81, Arsenal ganó 73 y empataron 62
- Último antecedente: 08/01/2026: Arsenal 0-0 Liverpool
- Próximo partido de Liverpool: vs. Crystal Palace, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Arsenal: vs. Hull, sábado 7 de noviembre