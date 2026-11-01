Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Premier League

Alineaciones de Liverpool y Arsenal por la Premier League: formaciones probables

Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool vs. Arsenal, Premier League
Liverpool vs. Arsenal, Premier League

Liverpool recibe a Arsenal este domingo 1 de noviembre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 2-0 a Brighton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 2-0 a Everton y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Arsenal

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.

+ Seguinos en

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Bajas y ausentes de Liverpool y Arsenal

Liverpool:

  • Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial)
  • Víctor Muñoz (ausencia)
  • Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

Arsenal:

  • Christos Tzolis (lesión isquiotibial)
  • Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

La previa de Liverpool y Arsenal: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 1 de noviembre
  • Hora: 13:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Anfield
  • Historial: 213 cruces — Liverpool ganó 81, Arsenal ganó 73 y empataron 62
  • Último antecedente: 08/01/2026: Arsenal 0-0 Liverpool
  • Próximo partido de Liverpool: vs. Crystal Palace, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Arsenal: vs. Hull, sábado 7 de noviembre
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones