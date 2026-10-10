Alineaciones de Liverpool y Man City por la Premier League: formaciones probables

Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Liverpool vs. Man City este domingo 11 de octubre en el Estadio Anfield desde las 12:30 hora de Chile por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Liverpool y Man City

Liverpool:

Cody Gakpo (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Federico Chiesa (lesión de espalda)

Amara Nallo (ausencia)

Hugo Ekitike (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Man City:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Cómo llegan Liverpool y Man City

Liverpool viene de ganarle 1-0 a Bournemouth y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Man City viene de ganarle 5-3 a Sunderland y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Man City

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Alisson, Miloš Kerkez, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Ronald Araujo, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Víctor Muñoz, Lewis Koumas. DT: Andoni Iraola.

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Joško Gvardiol, Marc Guehi, Rúben Dias, Matheus Nunes, Rayan Cherki, Elliot Anderson, Enzo Fernandez, Erling Haaland, Iliman Ndiaye, Antoine Semenyo. DT: Enzo Maresca.

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Suplentes de Liverpool: Alexander Isak, Joe Gomez, Wataru Endo, Konstantinos Tsimikas, Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Treymaurice Nyoni, Rio Ngumoha.

Suplentes de Man City: Mateo Kovačić, Jeremy Doku, Rayan Aït-Nouri, Gerónimo Rulli, Ayyoub Bouaddi, Nico O'Reilly, Allan Elias, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis.

La previa de Liverpool y Man City: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 12:30 (hora de Chile)

12:30 (hora de Chile) Estadio: Estadio Anfield

Estadio Anfield Historial: 184 cruces — Liverpool ganó 85, Man City ganó 52 y empataron 50

184 cruces — Liverpool ganó 85, Man City ganó 52 y empataron 50 Último antecedente: 04/04/2026: Man City 4-0 Liverpool

04/04/2026: Man City 4-0 Liverpool Próximo partido de Liverpool: vs. Brentford, sábado 17 de octubre

vs. Brentford, sábado 17 de octubre Próximo partido de Man City: vs. Ipswich Town, sábado 17 de octubre