Estonia vs. Luxemburgo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia y Luxemburgo se cruzan este sábado 3 de octubre con la necesidad de levantar cabeza en la Liga de Naciones, cada uno a su manera después de la segunda fecha.

No hay demasiado en juego en términos de clasificación inmediata, pero sí la chance de sumar confianza en un grupo donde ninguno de los dos arrancó de la mejor forma.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estonia viene de dos empates seguidos, 0-0 ante Bulgaria de visitante y 1-1 frente a Islandia, resultados que la dejan con apenas 2 puntos en dos presentaciones. El equipo no pudo cerrar ninguno de los dos partidos con una victoria, pero tampoco perdió, algo que puede jugar a su favor de local.

Luxemburgo llega con una mezcla de sensaciones. Después de ganarle 2-1 a Bulgaria como visitante, sufrió una goleada en casa frente a Islandia por 3-0. Esa derrota le costó caro en medio de un grupo parejo, aunque sus 3 puntos lo ubican apenas por encima de Estonia en la tabla general.

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El historial entre Estonia y Luxemburgo

El historial entre ambos es claramente favorable a Estonia, que ganó dos de los tres enfrentamientos directos y empató el restante, sin conocer la derrota ante Luxemburgo. La diferencia de gol también lo dice todo: 7 a favor contra apenas 1 en contra en esos tres partidos.

El antecedente más reciente, de 2005, terminó con triunfo estonio por 2-0 en cancha luxemburguesa. Antes, en 2004, Estonia había goleado 4-0 como local, y el primer cruce de la serie, en 2000, quedó en un empate 1-1.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/10/2005 Luxemburgo vs. Estonia 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Estonia vs. Luxemburgo 4-0 UEFA World Cup Qualifiers 25/04/2000 Luxemburgo vs. Estonia 1-1 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Estonia suma 2 puntos en el torneo.

suma 2 puntos en el torneo. Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.