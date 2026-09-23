Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra y Malta abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, en un duelo que promete estar cortado por la paridad que muestran en su historia reciente.

Se trata de la primera fecha del torneo, así que ambas selecciones arrancan desde cero y con la chance de meterle presión al resto del grupo desde el arranque. Un buen resultado acá puede marcar el tono de toda la fase.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Andorra llega a este cruce con la ilusión de hacer valer la localía en un certamen donde cada punto pesa para selecciones que no suelen tener demasiadas chances de pelear arriba. El equipo sabe que el margen de error en la Liga de Naciones es mínimo y que un tropiezo en la primera fecha puede complicar el resto del calendario.

Malta, por su parte, buscará arrancar con el pie derecho fuera de casa. Históricamente le ha costado un poco menos que a su rival estos cruces, y llega con la intención de ratificarlo desde el primer partido del grupo.

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El historial entre Andorra y Malta

El historial entre ambos está lejos de ser parejo en cuanto a resultados: de los seis enfrentamientos, Malta ganó dos y Andorra no pudo quedarse con ninguno, mientras que los otros cuatro terminaron en empate. En materia de goles la diferencia también favorece a los malteses, que marcaron seis contra los tres de Andorra en todo ese recorrido.

El dato más reciente es un 0-0 en noviembre de 2024, que confirma que últimamente los partidos entre estas dos selecciones se resuelven por márgenes muy chicos o directamente sin goles.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

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Todos los partidos de la fecha

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis