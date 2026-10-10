Alineaciones de Racing de Santander y Valencia por la LaLiga: formaciones probables

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Racing de Santander vs. Valencia este domingo 11 de octubre desde las 16:00 hora de Chile por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Racing de Santander y Valencia

Racing de Santander:

Pablo Ramón (lesión muscular)

Valencia:

Dimitri Foulquier (ausencia; vuelve a fines de octubre de 2026)

Arnaut Danjuma Groeneveld (lesión muscular)

Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)

Sadiq Umar (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)

Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Cómo llegan Racing de Santander y Valencia

Racing de Santander viene de caer 0-5 ante Celta y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Valencia viene de caer 2-3 ante Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Racing de Santander y Valencia

Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Jorge Salinas, Jeanuel Belocian, Pablo Ramón Parra, Álvaro Mantilla, Pablo García, Iván Martín, Matteo Prati, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente, Sergio Canales. DT: José Alberto López.

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Valencia (4-4-2): Stole Dimitrievski, José Gayà, Justin De Haas, Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, Aaron Mayol, Pepelu, Hugo Duro, Ryunosuke Sato. DT: Javier Aguirre.

Suplentes de Racing de Santander: Iker Luque Sierra, André Almeida, Aarón Martín, Manu, Íñigo Sainz-Maza, Giorgi Guliashvili, Juan Carlos Arana, Asier Villalibre, Maguette Gueye, Facundo Gonzalez, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Laro Gómez, Simon Eriksson, Andrés Martín.

Suplentes de Valencia: Arnaut Danjuma, Filip Ugrinic, Harvey Elliott, Luis Rioja, Aliou Dieng, Daniel Raba, Jesús Vázquez, Martinez Arnau, Kayne Van Oevelen, David Otorbi, Alejandro Panach, Iker Córdoba, Aimar Blázquez, César Tárrega.

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