Valencia vs. Real Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 12 de la LaLiga

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Real Madrid llega lanzado tras ganarle el clásico al Barcelona y no piensa frenar la marcha en Mestalla. Del otro lado, el Valencia necesita puntos con urgencia para no quedar aislado en la tabla.

Para el Madrid es una chance de seguir pegado a la punta sin margen para relajarse, mientras que para el Valencia cada partido empieza a ser una final para salir del fondo de la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia viene de ganar 1-0 como visitante ante Elche, un triunfo que le corta una racha floja y le da algo de oxígeno. Antes había perdido con Villarreal en casa y empatado sin goles frente al Athletic Bilbao. Está 19° con 9 puntos en 11 fechas, una posición que lo obliga a sumar de local si quiere empezar a despegarse de la zona baja.

El Real Madrid, en cambio, llega en un gran momento: ganó sus últimos tres partidos, incluido el clásico ante Barcelona por 2-1 y una goleada 4-1 al Sevilla. Está tercero con 27 puntos y no afloja el ritmo, algo que lo mantiene en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Valencia y Real Madrid

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Real Madrid: de 73 enfrentamientos, ganó 42, el Valencia se quedó con 16 y hubo 16 empates. En goles también manda el Madrid, con 148 contra 89 del conjunto valencianista.

En los últimos cruces la tendencia no cambió demasiado. El resultado más reciente fue un 0-2 a favor del Real Madrid en Mestalla, y en los diez partidos previos el Valencia solo pudo ganar uno, mientras que hubo también un par de empates en el medio.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/02/2026 Valencia vs. Real Madrid 0-2 Primera División 01/11/2025 Real Madrid vs. Valencia 4-0 Primera División 05/04/2025 Real Madrid vs. Valencia 1-2 Primera División 03/01/2025 Valencia vs. Real Madrid 1-2 Primera División 02/03/2024 Valencia vs. Real Madrid 2-2 Primera División 11/11/2023 Real Madrid vs. Valencia 5-1 Primera División 21/05/2023 Valencia vs. Real Madrid 1-0 Primera División 02/02/2023 Real Madrid vs. Valencia 2-0 Primera División 11/01/2023 Real Madrid vs. Valencia 1-1 Super Cup 08/01/2022 Real Madrid vs. Valencia 4-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Valencia suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Real Madrid suma 27 puntos tras vencer a Racing de Santander, Barcelona y Sevilla.