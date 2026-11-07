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Alineaciones de Valencia y Real Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Valencia y Real Madrid se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Mestalla por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Valencia vs. Real Madrid, LaLiga
Valencia vs. Real Madrid, LaLiga

Valencia recibe a Real Madrid este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de ganarle 1-0 a Elche y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 3-0 a Racing de Santander y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Valencia y Real Madrid

Valencia (3-4-2-1): Stole Dimitrievski, César Tárrega, Pepelu, Justin De Haas, Luis Rioja, Pablo Maffeo, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, Arnaut Danjuma, José Gayà, Umar Sadiq. DT: Javier Aguirre.

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Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.

Bajas y ausentes de Valencia y Real Madrid

Valencia:

  • José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)
  • Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • David Otorbi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)

Real Madrid:

  • Ferland Mendy (lesión)
  • Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Valencia y Real Madrid: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Mestalla
  • Historial: 73 cruces — Valencia ganó 16, Real Madrid ganó 42 y empataron 16
  • Último antecedente: 08/02/2026: Valencia 0-2 Real Madrid
  • Próximo partido de Valencia: vs. Rayo Vallecano, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Real Madrid: vs. Celta, sábado 21 de noviembre
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