Elche vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Elche recibe a Valencia este domingo 1 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Elche ganó 3-0 como visitante ante Rayo Vallecano. El conjunto marcha 16° con 10 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Villarreal.
Valencia viene de perder 1-2 como local ante Villarreal. El equipo ocupa el puesto 19 con 6 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Athletic Bilbao.
El historial entre Elche y Valencia
Elche y Valencia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 3 triunfos de Elche, 7 de Valencia y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Elche vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|10/01/2026
|Valencia vs. Elche
|1-1
|Primera División
|23/04/2023
|Elche vs. Valencia
|0-2
|Primera División
|15/10/2022
|Valencia vs. Elche
|2-2
|Primera División
|19/03/2022
|Elche vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|11/12/2021
|Valencia vs. Elche
|2-1
|Primera División
|30/01/2021
|Valencia vs. Elche
|1-0
|Primera División
|23/10/2020
|Elche vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|20/03/2015
|Elche vs. Valencia
|0-4
|Primera División
|25/10/2014
|Valencia vs. Elche
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Elche y Valencia se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.
- Valencia suma 6 puntos en el torneo.