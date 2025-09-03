El Betis de Manuel Pellegrini vive días felices en España. Con el cierre del mercado de fichajes en Europa, el conjunto verdiblanco se posicionó como el tercer club de LaLiga con mayor inversión en refuerzos. La gran noticia fue la incorporación definitiva de Antony, quien ya había brillado durante su préstamo en Heliópolis y cuyo mayor anhelo era volver a ponerse bajo las órdenes del ‘Ingeniero’.

Tras una extensa negociación con el Manchester United, finalmente la dirigencia verdiblanco desembolsó 22 millones de euros más 3 millones en variables por el pase del extremo brasileño quien en su breve paso por el Betis anotó 5 goles y 2 asistencias.

Antony prefirió esperar las negociaciones entre Betis y Man. United (Getty Images).

Respecto a los días que demoró la negociación entre ingleses y españoles, Antony reconoció que no lo pasó bien. “Ha sido muy difícil. Llegué a Manchester el 14 de julio y me quedé en el hotel, entrenando sólo y por las tardes. Fue muy duro, pero mi mente estaba sólo en el Betis. Yo tenía la sensación de que iban a venir cosas buenas, y ahora que estoy con mi familia y con todos los béticos, siento mucha felicidad”, confesó.

“Yo quería irme de Inglaterra y todos sabían que el Betis era la primera opción, pero tenía contrato en Manchester y había que respetar eso, así que nunca dejé de trabajar duro, tenía que trabajar para mí por mucho que estuviera separado, para llegar preparado al Betis”, añadió.

Manuel Pellegrini logró el fichaje de su mayor anhelo (Getty Images).

Todo por Pellegrini: El ‘no’ de Antony al Bayern Múnich

En la entrevista, Antony confesó que le dijo ‘no’ a un gigante de Europa como el Bayern Munich por priorizar el proyecto del entrenador chileno. “Hablé con el Bayern, no sé si eran 7 millones, pero dije que tenía la palabra del Betis y que estaba 95% cerrado y que respetaría mi palabra. Me siento tranquilo de tomar esta decisión porque aquí soy muy feliz”, reconoció.

Finalmente le dejó un potente mensaje al Ingeniero: “No sé qué pasará en el futuro… pero el respeto y la pasión que tengo por el Betis nunca la voy a romper, porque es mayor que todo. Ellos también han demostrado mucho haciendo el esfuerzo por fichar”, cerró.