Manuel Pellegrini por fin puede respirar aliviado. Este martes, el Real Betis oficializó la compra del pase del brasileño Antony, una noticia largamente esperada por la afición verdiblanca. El delantero se consolidó como una de las piezas fundamentales en el esquema del Ingeniero durante la última temporada.

Tras un préstamo brillante, la dirigencia del Betis movió todas sus fichas para asegurar al extremo brasileño, quien no entraba en los planes del Manchester United de Rúben Amorim. Los españoles quisieron estirar la cesión, pero la negativa de los mancunianos obligó a escalar una millonaria operación.

Sonríe Manuel Pellegrini: Antony fichó hasta el 2030 en Real Betis (Getty Images)

Antony al Betis hasta 2030

Según informó el diario Marca, el conjunto Heliopolitano desembolsó 22 millones de euros más otros 3 millones en variables por el pase del brasileño, quien firmó contrato hasta 2030. Además, Manchester United se reservará un 50% de la ganancia en caso de una futura venta.

El nacido en Sao Paulo fue la gran figura del Betis de Pellegrini la temporada pasada: Antony se anotó con 9 goles y 6 asistencias en los 26 partidos que disputó entre febrero y junio de este año, que fue clave para que los béticos alcanzaran la final de Conference League, la primera gran definición internacional de su historia.

El Betis no ha tenido el arranque soñado en La Liga de España. En sus primeras cuatro presentaciones acumula apenas cinco puntos, producto de dos empates, una victoria y una derrota. Ahora, con la llegada de Antony, el técnico Manuel Pellegrini espera enmendar el camino donde los béticos afrontarán la UEFA Europa League.