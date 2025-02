Alexis Sánchez puede tener un inesperado giro en su carrera. El delantero no encuentra su mejor versión en Udinese y se reveló que su entorno le busca equipo para el próximo mercado de fichajes.

¿Dónde? Todo indica que es momento de volver a Sudamérica. Ante el incierto momento que vive en Italia, puede retornar a su continente de origen tras casi dos décadas.

Sin embargo, no sería a Argentina ni Chile. Según señaló el medio AS Chile, fue ofrecido a equipos brasileños para mediados de 2025. Las respuestas no fueron positivas.

“Lo han ofrecido al fútbol brasilero (…) Algunos de esos clubes jugarán el Mundial de Clubes, pero que a pesar del ofrecimiento, ninguna institución se interesó -por el momento- por avanzar”, indicó la información.

A pesar de ello, se adelantó que el jugador, por el momento, no piensa en el posible cambio de escuadra. Posa su atención en convertirse en una pieza destacada en Udinese.

“Cercanos al futbolista apuntan a que busca darle la vuelta a este momento complejo y empezar a ser importante para el equipo”, concluyó el sitio mencionado.

En esta temporada, Alexis Sánchez ha disputado siete partidos con la camiseta de su actual equipo. Sin embargo, en tan solo cuatro de ellos comenzó de titular: acumula 270 minutos.

Cuándo juega Alexis Sánchez

El siguiente encuentro de Udinese será contra Empoli por la Serie A de Italia. Se jugará el domingo 16 de febrero, desde las 11:00 horas, en el Bluenergy Stadium.