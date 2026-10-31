Aston Villa vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Villa llega golpeando la puerta de la parte alta y tiene en sus manos una racha que empieza a pesar. Fulham, en cambio, necesita demostrar que su repunte de las últimas semanas no fue casualidad.

Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla, pero el presente de cada uno cuenta una historia distinta. Ganar hoy le serviría a Villa para meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos, mientras que Fulham busca despegarse de la zona media baja.

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un golpe de autoridad: le ganó 2-1 a Manchester City y antes había sumado otro triunfo como visitante ante Newcastle. Con 11 puntos en ocho fechas y ubicado noveno, Aston Villa encadenó dos victorias seguidas que lo metieron en la discusión por los primeros puestos.

Fulham también llega entonado. Encadenó dos triunfos al hilo, el más reciente por 1-0 ante Coventry, después de haber perdido ante Ipswich Town a mediados de mes. Con 8 unidades y el puesto 15, el equipo de Craven Cottage necesita seguir sumando para despegarse de la parte baja de la tabla.

El historial entre Aston Villa y Fulham

El historial entre ambos está apretado pero con ventaja para los locales de este sábado: de 64 enfrentamientos, Aston Villa ganó 27 y Fulham 21, con 16 empates. En goles también manda Villa, 95 contra 82.

En los duelos más recientes la cosa se repartió: el último, en abril, lo ganó Fulham de visitante por 1-0, aunque antes Aston Villa se había impuesto en dos ocasiones seguidas, incluyendo un 3-1 como local.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Fulham vs. Aston Villa 1-0 Premier League 28/09/2025 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 03/05/2025 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 19/10/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-3 Premier League 17/02/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-2 Premier League 12/11/2023 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 27/07/2023 Fulham vs. Aston Villa 0-2 Premier League Summer Series 25/04/2023 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 20/10/2022 Fulham vs. Aston Villa 3-0 Premier League 04/04/2021 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Aston Villa suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Fulham suma 8 puntos en el torneo.