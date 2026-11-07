Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage.

Fulham llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Newcastle tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Fulham viene de empatar 1-1 como visitante ante Aston Villa. El equipo ocupa el puesto 15 con 9 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Coventry.

Newcastle perdió 0-1 como local ante Everton en la fecha anterior. Newcastle está 13° en la tabla con 11 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Crystal Palace.

El historial entre Fulham y Newcastle

Fulham y Newcastle se enfrentaron 56 veces en los últimos años: 25 triunfos de Fulham, 22 de Newcastle y 9 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Fulham vs. Newcastle 2-0 Premier League 17/12/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 League Cup 25/10/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 Premier League 01/02/2025 Newcastle vs. Fulham 1-2 Premier League 21/09/2024 Fulham vs. Newcastle 3-1 Premier League 06/04/2024 Fulham vs. Newcastle 0-1 Premier League 27/01/2024 Fulham vs. Newcastle 0-2 FA Cup 16/12/2023 Newcastle vs. Fulham 3-0 Premier League 15/01/2023 Newcastle vs. Fulham 1-0 Premier League 01/10/2022 Fulham vs. Newcastle 1-4 Premier League

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Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One

FOX One Estados Unidos: USA Network, Peacock

USA Network, Peacock Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis