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Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham vs. Newcastle, Premier League
Fulham vs. Newcastle, Premier League

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage.

Fulham llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Newcastle tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Fulham viene de empatar 1-1 como visitante ante Aston Villa. El equipo ocupa el puesto 15 con 9 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Coventry.

Newcastle perdió 0-1 como local ante Everton en la fecha anterior. Newcastle está 13° en la tabla con 11 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Crystal Palace.

El historial entre Fulham y Newcastle

Fulham y Newcastle se enfrentaron 56 veces en los últimos años: 25 triunfos de Fulham, 22 de Newcastle y 9 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Fulham vs. Newcastle2-0Premier League
17/12/2025Newcastle vs. Fulham2-1League Cup
25/10/2025Newcastle vs. Fulham2-1Premier League
01/02/2025Newcastle vs. Fulham1-2Premier League
21/09/2024Fulham vs. Newcastle3-1Premier League
06/04/2024Fulham vs. Newcastle0-1Premier League
27/01/2024Fulham vs. Newcastle0-2FA Cup
16/12/2023Newcastle vs. Fulham3-0Premier League
15/01/2023Newcastle vs. Fulham1-0Premier League
01/10/2022Fulham vs. Newcastle1-4Premier League

Horario del partido

  • Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: FOX One
  • Estados Unidos: USA Network, Peacock
  • Costa Rica: FOX Costa Rica
  • Guatemala: FOX Guatemala
  • Panamá: FOX Panama
  • El Salvador: FOX El Salvador
  • Honduras: FOX Honduras
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
  • Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

  • Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Fulham suma 9 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 11 puntos en el torneo.
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