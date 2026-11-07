Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage.
Fulham llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Newcastle tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Fulham viene de empatar 1-1 como visitante ante Aston Villa. El equipo ocupa el puesto 15 con 9 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Coventry.
Newcastle perdió 0-1 como local ante Everton en la fecha anterior. Newcastle está 13° en la tabla con 11 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Crystal Palace.
El historial entre Fulham y Newcastle
Fulham y Newcastle se enfrentaron 56 veces en los últimos años: 25 triunfos de Fulham, 22 de Newcastle y 9 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Fulham vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|17/12/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|League Cup
|25/10/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|01/02/2025
|Newcastle vs. Fulham
|1-2
|Premier League
|21/09/2024
|Fulham vs. Newcastle
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-1
|Premier League
|27/01/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-2
|FA Cup
|16/12/2023
|Newcastle vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|15/01/2023
|Newcastle vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|01/10/2022
|Fulham vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 09:30 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 12:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Fulham suma 9 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 11 puntos en el torneo.