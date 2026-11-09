El mediocampista no se tomó de buena manera que se haya revelado una frase suya tras la victoria contra Cobresal.

Universidad de Chile no tiene paz. Además de quedar atrás en la lucha por el título de la categoría de honor, Charles Aránguiz perdió la paciencia por otro motivo: el volante se ofuscó con la prensa.

¿Qué pasó? Luego de que se revelaran declaraciones en las que el mediocampista aseguró que el rendimiento del cuadro azul contra Cobresal fue un desastre, la situación tuvo un inesperado giro.

Según informó la periodista Daniela Alegría, el oriundo de Puente Alto no se tomó de buena manera tal filtración. El futbolista reaccionó contrariado a la difusión de sus dichos tras triunfar en Rancagua.

“Molestia causó en Charles Aránguiz que se hayan publicado las palabras que lanzó a la pasada en zona mixta, sin micrófonos, completamente off the record y casi en broma“, expuso la comunicadora.

En la misma línea sobre la estrella de Universidad de Chile, la reportera agregó a través de su cuenta personal de X: “Lo menos que espera el jugador es generar polémica gratis“.

Charles Aránguiz perdió la paciencia en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Charles Aránguiz reacciona en Universidad de Chile

Cabe consignar que el campeón de América concluye su contrato el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, no ha firmado su renovación para el centenario institucional.

Durante las últimas semanas, indicó que no se ha sentado a conversar con la cúpula de Azul Azul. Y es más, deslizó sus dudas sobre qué pasará con la directiva de los universitarios.