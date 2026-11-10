Darío Osorio busca DT: estos son los tres mayores candidatos a dirigir Crystal Palace

El seleccionado chileno dejará de trabajar con Pierre Sage. Debido a sus malos resultados, el entrenador será despedido.

Crystal Palace tendrá cambios en los próximos días. El cuadro de Darío Osorio no atraviesa un buen momento y todo indica que su banca sufrirá una modificación crucial para enmendar el camino.

¿Qué ocurrió? Desde tierras inglesas aseguran que la salida de Pierre Sage es un hecho por los malos resultados. Incluso, hay tres candidatos a reemplazar al DT francés tras su inminente despido.

En primera instancia, Thomas Frank asomaba como el principal apuntado por la directiva del conjunto londinense. Sin embargo, el danés con reciente paso por el Tottenham no está solo en la carrera.

Según informa el periodista Christopher Reidy de Sky Sports, hay otros dos estrategas que cautivan a la cúpula dirigencial del Crystal Palace. Aún no hay una determinación.

“Jens Berthel Askou y Ole Werner son dos nombres que está considerando Crystal Palace para reemplazar a Pierre Sage“, comenzó señalando el comunicador a través de su cuenta de X.

Sobre la misma línea, el reportero explicó: “Werner estuvo al mando del RB Leipzig hasta ser despedido en junio de 2026 y Berthel Askou está actualmente al mando del Toulouse“.

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Darío Osorio tendrá otro entrenador en Crystal Palace. (Foto: Getty Images)

Darío Osorio espera a su nuevo DT en Crystal Palace

Cabe consignar que el club del seleccionado chileno marcha en la última ubicación de la tabla de posiciones de la Premier League: está vigésimo con tan solo siete puntos en 10 jornadas.

Luego de la pausa por la fecha FIFA, el Crystal Palace de Darío Osorio volverá a la acción contra Coventry City. Tal encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre desde las 12:00 horas de Chile.