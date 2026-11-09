En Colo Colo no todo ha sido alegría tras la obtención de un nuevo título en el fútbol chileno y esto debido al polémico accidente de tránsito que protagonizó el delantero Leandro Hernández en la madrugada del domingo, en la que ya fue formalizado y recibió sus correspondientes medidas cautelares por la culpabilidad de este incidente.

Sobre esta situación, el ídolo y hoy Gerente Deportivo de Colo Colo, Daniel Morón conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó su opinión sobre lo que fue este serio problema en el que se vio involucrado una de las grandes figuras del ‘Cacique’.

“Esperemos que Lea esté bien, no creo que esté tranquilo por lo que sucedió, son chicos también, nosotros también hemos sido jóvenes, hemos cometido errores”, parte señalando Morón.

En esa línea, el gerente ‘Albo’ deja un mensaje muy claro tanto para el jugador como a los otros jóvenes del plantel de Colo Colo, en la que espera que una situación como esta no se vuelva a repetir.

Hernández tras su accidente | Foto: Photosport

“Claro que es un error grave, pero a veces estos golpes duros en los jugadores jóvenes sirven para aprender y no solo para el ‘Lea’, los compañeros de él, que son muchos en el plantel” remarcó.

Publicidad

Concluyendo, Morón sabe que ante esta situación, desde el club deberán sacar una importante lección y evitar que estas acciones vuelvan a ocurrir en Colo Colo, en donde el gerente siente que pueden hacer algo más al respecto.

“Va a tener un llamado de atención que no se puede volver a repetir. Por ahí algo de responsabilidad quizás tenemos nosotros también, quienes dirigimos, quienes estamos dentro del club y podemos hacer algo más que no hicimos y quizás por eso sucedió. A veces tienen que pasar cosas para involucrarse un poco más y poder corregir esas cosas”, cerró.