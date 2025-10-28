Universidad de Chile debe permanecer muy atenta al duelo del Atlético Mineiro e Independiente del Valle, ya que de vencer a Lanús este jueves, de acá saldrá el que será su rival en una eventual final de Copa Sudamericana.

El cuadro brasileño comandado por Jorge Sampaoli y donde milita el joven zaguero chileno Iván Román, recibe a los ecuatorianos luego del agónico empate conseguido en el partido de ida.

Los del extécnico de los Azules caían por la mínima en la Ciudad Deportiva, sin embargo, Eduardo Pereira Rodrigues aprovechó los espacios del final del encuentro para emparejar las acciones y sembrar la esperanza de cara a este compromiso de vuelta en el Arena MRV.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle?

El partido del Atlético Mineiro de Iván Román y Jorge Sampaoli frente al Independiente del Valle de Matías Fernández y Fernando Cornejo será este martes 28 de octubre a contar de las 21:30 horas de nuestro país.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Mineiro e IDV por Copa Sudamericana?

El partido del Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por el partido de vuelta de semifinales de Copa Sudamericana, será transmitido a través de las pantallas de ESPN y DSports.

Vía streaming, ambas plataformas también tendrán transmisión del encuentro a través de Disney+ y DGO.