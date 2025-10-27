Universidad de Chile prepara su visita a Lanús por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul se embarcará rumbo a Argentina para intentar vencer al equipo granate.

Luego del encuentro de ida, que terminó en un electrizante 2-2 sobre los descuentos, la llave se definirá en Buenos Aires. ¿Quién se quedará con la victoria y el acceso a la gran final?

BOLAVIP Chile le hizo dicha consulta a la Inteligencia Artificial y la respuesta fue concreta: la escuadra de Mauricio Pellegrino tiene mayores posibilidades. Al menos, así lo plantearon Grok y ChatGPT.

La primera plataforma mencionada lanzó: “Lanús avanza: 58%. Razón: Juegan en casa, tienen una racha invicta de 9 partidos oficiales (incluyendo la eliminación de Fluminense en cuartos) y su defensa es sólida”.

En dicha línea sobre el cuadro argentino, agregó: “Concedieron solo 3 goles en 5 partidos de Sudamericana. La U ha mostrado vulnerabilidad fuera (perdió 1-0 ante Católica post-ida)“.

Por su parte, la segunda aplicación detalló: “Lanús: 55%. La serie está abierta, pero Lanús tiene una ventaja moderada gracias a la localía y su historial copero. Si el partido se extiende a penales, la diferencia se reduce drásticamente”.

La IA vaticinó la clasificación de Lanús ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Y si hay penales?

A su vez, también se le consultó a ambas plataformas qué pasaría en caso de haber lanzamientos desde los 12 pasos. Bajo este escenario, la reflexión no cambió en mucho para la IA.

“Lanús tiene un 58% de probabilidad de avanzar frente al 42% de Universidad de Chile, según mi simulación basada en patrones históricos, desempeño en tandas de penales y contexto actual”, respondió Grok.

“Lanús seguiría siendo ligeramente favorito (57%), pero con margen muy estrecho. Si Charles Aránguiz lanza entre los primeros tres y Gabriel Castellón logra contener un penal temprano, la serie podría girar hacia la U“, concluyó ChatGPT.