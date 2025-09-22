Este lunes 22 de septiembre en París se realizará la ceremonia número 69 para premiar al mejor jugador del planeta, al goleador, y al mejor arquero. Digamos que son los premios más reconocidos y populares.

Sin embargo, no son sólo esos tres, hay otras 10 categorías donde participan los futbolistas de todo el orbe.

Y aunque las luces estarán puestas para saber quién es es el mejor, entre los candidatos Ousmane Dembelé o Lamine Yamal, hay muchos que esperan por los otros galardones.

No sólo el BALÓN DE ORO: Estas son la 13 categorías que se premian

¿Cuáles son los trece premios que se entregarán en el Balón de Oro 2025?