Este lunes 22 de septiembre en París se realizará la ceremonia número 69 para premiar al mejor jugador del planeta, al goleador, y al mejor arquero. Digamos que son los premios más reconocidos y populares.
Sin embargo, no son sólo esos tres, hay otras 10 categorías donde participan los futbolistas de todo el orbe.
Y aunque las luces estarán puestas para saber quién es es el mejor, entre los candidatos Ousmane Dembelé o Lamine Yamal, hay muchos que esperan por los otros galardones.
¿Cuáles son los trece premios que se entregarán en el Balón de Oro 2025?
- El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
- El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo al Club del Año masculino
- El Trofeo al Club del Año femenino
- El Premio Sócrates (futbolistas destacado por su compromiso social)