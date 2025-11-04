El año 2025 no partió para nada bien en Colo Colo. La primera gran polémica del año se dio con la salida de Maximiliano Falcón, querido defensor quien no se presentó a la pretemporada del cuadro en ese entonces dirigido por Jorge Almirón, debido a que el zaguero manejaba una gran oferta proveniente desde el Inter Miami.

Luego de días de especulación, finalmente el ‘Peluca’ logró destrabar su salida del cuadro popular y se convirtió en nuevo compañero de Lionel Messi en el equipo de la MLS. De hecho, jugar con el astro argentino fue una de las razones por las que el uruguayo decidió emigrar, o al menos así lo dio a conocer en aquella instancia el propio Falcón.

Maxi Falcón no se mueve de momento del Inter Miami (Foto: Javier Salvo/Photosport)

A pesar de haber tenido un gran año en lo personal junto a las ‘Garzas’, hace algunas semanas se habló de un eventual retorno del jugador al cuadro de Macul, rumor que esta jornada fue desmentido de manera más que tajante por el propio agente del ‘Peluca’, Gerardo Arias.

Agente de Maxi Falcón echa por tierra un pronto retorno a Colo Colo

En diálogo con Radio Cooperativa, el manager de Maxi Falcón dijo sin pelos en la lengua: “Él tiene contrato con Inter Miami, lo compró y conmigo de Colo Colo no habló nadie. Él es hincha de Colo Colo y ama a la hinchada, siempre va a querer volver, pero lo compró Inter Miami hace 10 meses y hay que bajar la pelota porque es todo periodismo, no hay nada concreto”.

A su vez, sostuvo que: “Lleva 94% de partidos jugados y 96% de pelotas divididas ganadas, no creo que Inter Miami quiera decir ‘se lo vendo de vuelta a Colo Colo’ tras pagar 2,5 millones de dólares. No creo que Colo Colo vuelva a pagar. Estamos haciendo conjeturas que no se sabe nada y nadie habló de nada”.

Finalmente, sobre el pasar del jugador en el Inter Miami, reveló que: “Está muy contento, Messi, Suárez y toda la banda lo tiene muy contento y bien cuidado, se integró y jugó todos los partidos de titular y ahora está en la final. Me extraña que esté en una final y salga esto en el periodismo pero sabemos como es. Tiene un contrato de 4 años y lo tiene que cumplir”.

DATOS CLAVE

Maximiliano Falcón dejó Colo Colo por una oferta para ir al Inter Miami de la MLS.

El agente Gerardo Arias desmintió el rumor de un pronto regreso a Colo Colo en Radio Cooperativa.

Inter Miami pagó 2,5 millones de dólares por Falcón, quien tiene un contrato de cuatro años.