Alexis Sánchez estaba viviendo una verdadera pesadilla en el Udinese, club donde junto a otros pocos es considerado uno de sus grandes ídolos.

El DT del cuadro de Friuli, Kosta Runjaic, no lo consideraba para absolutamente nada. Y aunque el tocopillano sonó en grandes clubes de Sudamérica, siempre remarcó su deseo de continuar en el viejo continente.

Dicho deseo se le habría cumplido a cabalidad, o al menos así lo informa AS Chile, portal que asegura que el “Niño Maravilla” saldrá de Italia y regresará a España para jugar nada menos que por un gigante de dicho país y también de toda Europa.

No es el Real Madrid ni tampoco el Barcelona. Tampoco es el Atlético de Madrid, sino que sería el Sevilla (donde hoy milita el también chileno Gabriel Suazo), el club que le habría abierto las puertas a Alexis Sánchez.

Según reporta el citado medio, indican que hubo un “Terremoto a última hora del mercado de fichajes del Sevilla. La entidad de Nervión tiene un acuerdo para la llegada del chileno Alexis Sánchez y su incorporación no depende de la salida de Lukebakio, puesto que económicamente entra en los parámetros y, además, no llega como sustituto del belga”,

Finalmente, remarcan que: “Así, el que fuera jugador de Barcelona o Inter entre otros, es el elegido como complemento del ataque, no como referencia”.

En España ya se habla del vínculo de Alexis Sánchez y Sevilla

AS Chile no fue el único portal que lanzó esta verdadera bomba. También se sumó el reconocido medio El Chiringuito TV, donde remarcaron que: “Alexis Sánchez tiene acuerdo con el Sevilla FC para convertirse en su nuevo refuerzo”.

Alexis Sánchez dejará Udinese y será nuevo jugador del Sevilla (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Contrato por una temporada, con opción a extender por un año más.

La operación está sujeta a que el club español concrete algunas salidas, lo que habilitaría la incorporación del delantero”, cerraron.

Logro no menor para un delantero de 36 años que registró cero goles en su último año calendario. Así las cosas, Alexis vestirá su séptima camiseta en el viejo continente (décima de su carrera) tras Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y ahora Sevilla.