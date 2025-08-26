Nicolás Castillo cuenta con una interesante carrera en el fútbol. El jugador tuvo un buen rendimiento en Universidad Católica, la Selección Chilena Sub-20 y el Brujas de Bélgica. Por esto se proyectaba como un gran centrodelantero del recambio.

De hecho, su nivel le permitió estar dentro de los considerados por Juan Antonio Pizzi en la Roja adulta para la Copa América Centenario 2016. El oriundo de Renca fue un actor de reparto durante casi todo el certamen, a excepción de la final donde le tocó hacerse responsable en la definición a penales con un tanto clave.

Castillo ingresó en el minuto 109 en lugar de Eduardo Vargas y pateó con éxito el segundo penal de Chile, en la definición que ganó por 4-2 en el MetLife Stadium tras igualar sin goles.

El ariete comentó su experiencia en la Copa América Centenario en diálogo con Miguel Layún en We Are Brave: “Fue uno de los buenos momentos. No jugué mucho y entré a patear un penal en una final. Ni en mis mejores sueños imaginaba entrar”.

Además, mencionó que estaba prácticamente como un espectador durante el certamen: “En esas copas calentaban cuatro o cinco y ni ahí calentaba. Fui a la Copa casi a mirar, jugar esa final fue un momento muy lindo”.

Nicolás Castillo ganó la Copa América Centenario con Chile. (Foto: Photosport)

Los títulos más importantes para Nicolás Castillo

El centrodelantero marcó el ser campeón con Universidad Católica como lo más importante: “Muchos darían todo por ser campeón con su equipo. Eso para mí es lo más importante, algo para muy pocos”.

Nico logró un bicampeonato de Primera División en el año 2016, además de una Supercopa de Chile en la misma temporada, en la cual fue una de las grandes figuras del equipo que en ese entonces dirigía Mario Salas.