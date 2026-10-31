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Premier League

Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Leeds, Premier League
Bournemouth vs. Leeds, Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium.

Bournemouth llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Leeds tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bournemouth ganó 3-0 como visitante ante Manchester United en la fecha anterior. Bournemouth está 13° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Sunderland.

En su último compromiso, Leeds empató 0-0 como visitante ante Sunderland. El conjunto marcha 7° con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Manchester United.

El historial entre Bournemouth y Leeds

Bournemouth y Leeds se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 2 triunfos de Bournemouth, 6 de Leeds y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/04/2026Bournemouth vs. Leeds2-2Premier League
27/09/2025Leeds vs. Bournemouth2-2Premier League
30/04/2023Bournemouth vs. Leeds4-1Premier League
05/11/2022Leeds vs. Bournemouth4-3Premier League
20/01/2015Leeds vs. Bournemouth1-0Championship
16/09/2014Bournemouth vs. Leeds1-3Championship
25/03/2014Bournemouth vs. Leeds4-1Championship
01/10/2013Leeds vs. Bournemouth2-1Championship
08/03/2008Leeds vs. Bournemouth2-0League One
06/11/2007Bournemouth vs. Leeds1-3League One

Horario del partido

  • Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bournemouth suma 9 puntos en el torneo.
  • Leeds suma 11 puntos en el torneo.
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