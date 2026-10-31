Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium.
Bournemouth llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Leeds tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Bournemouth ganó 3-0 como visitante ante Manchester United en la fecha anterior. Bournemouth está 13° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Sunderland.
En su último compromiso, Leeds empató 0-0 como visitante ante Sunderland. El conjunto marcha 7° con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Manchester United.
El historial entre Bournemouth y Leeds
Bournemouth y Leeds se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 2 triunfos de Bournemouth, 6 de Leeds y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Bournemouth vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|27/09/2025
|Leeds vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|30/04/2023
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|05/11/2022
|Leeds vs. Bournemouth
|4-3
|Premier League
|20/01/2015
|Leeds vs. Bournemouth
|1-0
|Championship
|16/09/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|Championship
|25/03/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Championship
|01/10/2013
|Leeds vs. Bournemouth
|2-1
|Championship
|08/03/2008
|Leeds vs. Bournemouth
|2-0
|League One
|06/11/2007
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|League One
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 9 puntos en el torneo.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.