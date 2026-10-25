Alineaciones de Sunderland y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Sunderland y Leeds se enfrentan este domingo 25 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Sunderland viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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