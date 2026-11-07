Alineaciones de Leeds y Tottenham por la Premier League: formaciones probables

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. Leeds viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Leeds y Tottenham
Leeds (3-4-2-1): James Trafford, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, James Justin, Harry Wilson, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Brenden Aaronson, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.
Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Pedro Porro, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, James Maddison, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, Omar Marmoush, Mathys Tel. DT: Roberto De Zerbi.
Bajas y ausentes de Leeds y Tottenham
Leeds:
- Noah Okafor (lesión en la ingle)
- Joe Rodon (lesión isquiotibial)
- Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
Tottenham:
- Tosin Adarabioyo (lesión en el gemelo)
- Lucas Bergvall (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Savinho (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Rodrigo Bentancur (expulsión)
- Richarlison (ausencia)
La previa de Leeds y Tottenham: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 09:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Elland Road
- Historial: 91 cruces — Leeds ganó 30, Tottenham ganó 35 y empataron 26
- Último antecedente: 11/05/2026: Tottenham 1-1 Leeds
- Próximo partido de Leeds: vs. Chelsea, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Tottenham: vs. Ipswich Town, sábado 21 de noviembre