Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Premier League

Alineaciones de Leeds y Tottenham por la Premier League: formaciones probables

Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Elland Road por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leeds vs. Tottenham, Premier League
Leeds vs. Tottenham, Premier League

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 09:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. Leeds viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Leeds y Tottenham

Leeds (3-4-2-1): James Trafford, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, James Justin, Harry Wilson, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Brenden Aaronson, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

+ Seguinos en

Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Pedro Porro, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, James Maddison, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, Omar Marmoush, Mathys Tel. DT: Roberto De Zerbi.

Bajas y ausentes de Leeds y Tottenham

Leeds:

  • Noah Okafor (lesión en la ingle)
  • Joe Rodon (lesión isquiotibial)
  • Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Tottenham:

  • Tosin Adarabioyo (lesión en el gemelo)
  • Lucas Bergvall (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Savinho (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
  • Rodrigo Bentancur (expulsión)
  • Richarlison (ausencia)

La previa de Leeds y Tottenham: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 09:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Elland Road
  • Historial: 91 cruces — Leeds ganó 30, Tottenham ganó 35 y empataron 26
  • Último antecedente: 11/05/2026: Tottenham 1-1 Leeds
  • Próximo partido de Leeds: vs. Chelsea, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Tottenham: vs. Ipswich Town, sábado 21 de noviembre
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones