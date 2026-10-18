Bournemouth vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Las últimas fechas dejaron a los dos con la necesidad urgente de cortar la mala racha. Ninguno ganó en sus últimas tres presentaciones y la tabla empieza a pesar.
Con apenas un punto de diferencia entre ambos, el que gane puede meterse de lleno en la pelea por salir del fondo. Para el que pierda, la cosa se complica todavía más a esta altura del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
Bournemouth llega golpeado después de la goleada que le hizo Chelsea, 5-1 en condición de visitante, un resultado que profundiza una crisis que ya venía de antes: antes había caído de local ante Liverpool y apenas había podido rescatar un empate frente a Brentford. Con solo 3 puntos en 6 fechas, el equipo necesita reaccionar rápido y hacerlo justamente en su cancha puede ser la oportunidad.
Sunderland tampoco encuentra el rumbo. Viene de perder de local contra Brighton y antes había sufrido una caída por 5-3 frente a Manchester City, además de otra derrota ante Arsenal. Con 4 puntos en el mismo número de partidos, el equipo todavía no logró ganar en el torneo y este cruce directo contra otro de los complicados puede ser la chance de cortar esa racha.
El historial entre Bournemouth y Sunderland
El historial entre ambos está bastante parejo: de los seis enfrentamientos, dos quedaron para Bournemouth, dos para Sunderland y los otros dos terminaron en empate. En goles la cosa también es pareja, con 8 para uno y 7 para el otro. El antecedente más reciente fue un empate 1-1, y antes de ese partido Sunderland se había impuesto 3-2.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Bournemouth vs. Sunderland
|1-1
|Premier League
|29/11/2025
|Sunderland vs. Bournemouth
|3-2
|Premier League
|29/04/2017
|Sunderland vs. Bournemouth
|0-1
|Premier League
|05/11/2016
|Bournemouth vs. Sunderland
|1-2
|Premier League
|23/01/2016
|Sunderland vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|19/09/2015
|Bournemouth vs. Sunderland
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: Tubi, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 4 puntos en el torneo.