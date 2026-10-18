Bournemouth vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Las últimas fechas dejaron a los dos con la necesidad urgente de cortar la mala racha. Ninguno ganó en sus últimas tres presentaciones y la tabla empieza a pesar.

Con apenas un punto de diferencia entre ambos, el que gane puede meterse de lleno en la pelea por salir del fondo. Para el que pierda, la cosa se complica todavía más a esta altura del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

Bournemouth llega golpeado después de la goleada que le hizo Chelsea, 5-1 en condición de visitante, un resultado que profundiza una crisis que ya venía de antes: antes había caído de local ante Liverpool y apenas había podido rescatar un empate frente a Brentford. Con solo 3 puntos en 6 fechas, el equipo necesita reaccionar rápido y hacerlo justamente en su cancha puede ser la oportunidad.

Sunderland tampoco encuentra el rumbo. Viene de perder de local contra Brighton y antes había sufrido una caída por 5-3 frente a Manchester City, además de otra derrota ante Arsenal. Con 4 puntos en el mismo número de partidos, el equipo todavía no logró ganar en el torneo y este cruce directo contra otro de los complicados puede ser la chance de cortar esa racha.

El historial entre Bournemouth y Sunderland

El historial entre ambos está bastante parejo: de los seis enfrentamientos, dos quedaron para Bournemouth, dos para Sunderland y los otros dos terminaron en empate. En goles la cosa también es pareja, con 8 para uno y 7 para el otro. El antecedente más reciente fue un empate 1-1, y antes de ese partido Sunderland se había impuesto 3-2.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2026 Bournemouth vs. Sunderland 1-1 Premier League 29/11/2025 Sunderland vs. Bournemouth 3-2 Premier League 29/04/2017 Sunderland vs. Bournemouth 0-1 Premier League 05/11/2016 Bournemouth vs. Sunderland 1-2 Premier League 23/01/2016 Sunderland vs. Bournemouth 1-1 Premier League 19/09/2015 Bournemouth vs. Sunderland 2-0 Premier League

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Horario del partido

Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis