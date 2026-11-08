Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. El Brighton viene de dar el golpe en el Etihad y llega con la confianza por las nubes a este cruce del sur inglés. Un triunfo lo mete de lleno en la pelea por los puestos de Champions.

Es un duelo directo entre dos equipos que están haciendo una temporada sólida en la Premier League, con el agregado de que el Brighton puede sacarle cuatro puntos de ventaja a su rival si gana.

La actualidad de ambos equipos

El Brighton atraviesa un gran momento. Viene de vencer 1-0 al Manchester City como visitante, un resultado que le devolvió la confianza tras caer ante el Liverpool, y antes de eso había goleado 5-0 de local al Crystal Palace. Con 19 puntos en nueve fechas, marcha tercero y se metió en la pelea por los puestos de arriba.

El Brentford también llega en levantada. Ganó su último partido 2-0 de local frente al Nottingham Forest, luego de empatar con el Hull y caer ante el propio Liverpool. Está séptimo con 14 unidades, un poco más atrás en la tabla, pero con argumentos para complicarle la tarde a un rival directo.

El historial entre Brighton y Brentford

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para el Brighton, que ganó 15 de los 37 enfrentamientos frente a 12 triunfos del Brentford y 10 empates. En goles también manda el Brighton, 44 contra 42.

En los cruces más recientes el Brighton se impuso en los últimos dos, incluyendo un 2-0 como visitante en febrero. Antes hubo un tramo con más equilibrio, con empates y alguna goleada de por medio, como el 4-2 que el Brentford le endosó de local en abril de 2025.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League 22/11/2025 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 19/04/2025 Brentford vs. Brighton 4-2 Premier League 27/12/2024 Brighton vs. Brentford 0-0 Premier League 03/04/2024 Brentford vs. Brighton 0-0 Premier League 06/12/2023 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 26/07/2023 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League Summer Series 01/04/2023 Brighton vs. Brentford 3-3 Premier League 14/10/2022 Brentford vs. Brighton 2-0 Premier League 26/07/2022 Brighton vs. Brentford 0-1 Club Friendlies

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Brighton suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Brentford suma 14 puntos en el torneo.