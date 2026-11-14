La hija del exfutbolista habría protagonizado una frenética búsqueda de su padre, quien volvió a tener una recaída en su cuadro de salud mental.

Preocupación generó en las últimas horas un nuevo antecedente sobre el estado de salud de Mauricio Pinilla. El exdelantero de la Selección Chilena habría ingresado a un centro asistencial durante este viernes, en medio del complejo momento personal y de salud mental que atraviesa.

Según informó BioBioChile, citando antecedentes entregados por el programa Primer Plano de Chilevisión, el exjugador habría sido internado en la Clínica de la Universidad de los Andes. La información fue dada a conocer inicialmente por el periodista Pablo Candia.

Mauricio Pinilla recibió múltiples críticas por su aparición en Vértigo (Crédito: Canal 13).

Desesperada búsqueda de la hija de Pinilla

Durante la emisión del estelar, la periodista Constanza Ganem entregó nuevos antecedentes sobre la situación. Según el reporte, la hija mayor de Pinilla habría acudido junto a una prima a Clínica Las Condes para obtener información sobre su padre.

Posteriormente, ambas se habrían trasladado hasta la unidad psiquiátrica de la Clínica de la Universidad de los Andes, donde presuntamente permanecía el exfutbolista. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de la hospitalización.

“He tenido tres intentos de suicidio”

La noticia se conoce apenas un día después de que Pinilla participara en el programa Vértigo de Canal 13, donde habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y reveló episodios especialmente difíciles de su vida.

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“He tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio. He estado en cuatro clínicas psiquiátricas, entonces, estas cosas nunca las he contado, pero hoy día estoy más fuerte que nunca”, confesó en el estelar televisivo.

Pese a ese complejo testimonio, durante su participación televisiva el exfutbolista aseguró sentirse “feliz y pleno”. Por ahora, se mantiene la incertidumbre sobre su situación médica.