Ipswich Town vs. Bournemouth en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Ipswich Town y Bournemouth se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Portman Road Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town recibe a Bournemouth este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Bournemouth llega con el envión de tres victorias al hilo y quiere meter presión en la mitad de tabla, mientras el equipo local todavía busca encontrar una racha que lo despegue de la zona incómoda.

No hay nada excepcional en juego en esta fecha 10, pero sí una buena oportunidad para el Ipswich de cortar una seguidilla sin triunfos ante un rival que viene jugando a otro nivel.

La actualidad de ambos equipos

El Ipswich Town no pierde pie del todo: viene de rescatar un empate como visitante ante Hull y antes había igualado en casa frente a Nottingham Forest. Son resultados que lo mantienen en zona media, con 11 puntos en nueve fechas, pero también reflejan que le está costando cerrar partidos. La visita de un rival en racha ascendente no es la mejor noticia para un equipo que necesita volver a ganar.

Bournemouth, en cambio, llega lanzado. Goleó 2-0 a Leeds en su último compromiso, después de haber liquidado 3-0 a Manchester United de visitante y de sumar otro 2-0 ante Sunderland. Tres triunfos consecutivos sin recibir goles lo metieron en la zona media alta con 12 unidades, y la idea es clara: estirar la racha lejos de casa para seguir escalando posiciones.

El historial entre Ipswich Town y Bournemouth

El historial entre ambos es parejo: de seis enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo cuatro empates, con 9 goles convertidos por cada lado. El duelo más reciente, en abril de 2025, lo ganó Ipswich Town 2-1 jugando como visitante en la cancha de Bournemouth. Antes de eso, en diciembre de 2024, Bournemouth se había impuesto 2-1 como local.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/04/2025 Bournemouth vs. Ipswich Town 1-2 Premier League 08/12/2024 Ipswich Town vs. Bournemouth 1-2 Premier League 03/04/2015 Ipswich Town vs. Bournemouth 1-1 Championship 22/11/2014 Bournemouth vs. Ipswich Town 2-2 Championship 21/04/2014 Ipswich Town vs. Bournemouth 2-2 Championship 29/12/2013 Bournemouth vs. Ipswich Town 1-1 Championship

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Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis