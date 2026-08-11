El otrora capitán de la selección chilena tuvo palabras para el sorpresivo fichaje de Alexis Sánchez en la Major League Soccer.

La inminente llegada de Alexis Sánchez a la MLS generó una verdadera sorpresa en el fútbol chileno. Y es que cuando los rumores acercaron al delantero de 37 años a un posible regreso al país para defender a Universidad de Chile, finalmente tomó la decisión de dejar Europa tras 18 años y fichar en el CF Montréal.

Uno que analizó el fichaje del tocopillano en el fútbol de Norteamérica, fue el excapitán de la Roja, Claudio Bravo. En ESPN, el actual comentarista deportivo valoró el nuevo destino del atacante, considerando que podría entregarle un mayor protagonismo después de sus últimas experiencias en Europa.

“Parece que nadie aceptó; sonaba en Brasil, una vuelta a Universidad de Chile, Argentina, Medio Oriente. Creo que es un buen destino para él, ya que es una liga que está emergiendo con fuerza, donde, a lo mejor, va a tener un protagonismo que últimamente no logró tener en su paso por el Inter o ahora último en el Sevilla”, señaló Bravo.

El exarquero también destacó que la MLS puede permitirle a Sánchez disfrutar tanto de su carrera deportiva como de su vida personal en esta etapa de su trayectoria. “Es una liga en donde se va a disfrutar de la vida. Llega un momento en donde el futbolista debe gozar de la parte laboral y también de la vida. Creo que le va a ir increíble”, sostuvo.

Bravo, además, se refirió al futuro del delantero y dejó abierta la posibilidad de que Alexis continúe siendo una alternativa para la Selección Chilena si logra destacar en Estados Unidos: “Veremos dónde terminará su carrera, pero no creo que sea aquí en Chile. Si él rinde y lo hace bien, lógicamente su nombre será carta de presentación dentro de la Selección”, cerró.