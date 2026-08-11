Colo Colo apuesta y se la juega con esta figura titular: “Decidió renovar su contrato”

Pese a las dudas sobre su futuro, Gabriel Maureira se mantendrá en el Estadio Monumental hasta fines de 2029.

Colo Colo no para de realizar movimientos en el mercado de fichajes. En esta ocasión, el conjunto de Macul apostó por la continuidad de una de sus mayores joyas. ¿De quién se trata?

Según información de Radio ADN, la cúpula de Blanco y Negro se inclinó por extender el vínculo de Gabriel Maureira. El portero de 19 años se mantendrá en el Estadio Monumental por largo tiempo.

Pese a las dudas sobre su futuro con la bombástica incorporación de Vozinha tras la Copa Mundial 2026, el novel guardavallas chileno respira con tranquilidad. El pacto está sellado y lo beneficiará en lo económico.

“La dirigencia decidió renovar el contrato del arquero de 19 años, quien extendió su vínculo con la institución hasta 2029. La renovación también contempla una mejora considerable en el sueldo del guardameta”, lanzó el sitio.

Luego, sobre la determinación de Colo Colo, agregó: “Blinda a uno de sus canteranos con mayor proyección, quien además se ha transformado en una de las grandes revelaciones de la temporada”.

Colo Colo apuesta por Gabriel Maureira. (Imagen: Photosport)

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Gabriel Maureira renueva en Colo Colo

Durante esta campaña, el forjado en las categorías inferiores de la escuadra popular ha disputado una totalidad de 16 partidos. En dichos enfrentamientos, recibió 21 goles y mantuvo el arco en cero en cuatro oportunidades.

De esta manera, Colo Colo le entrega una cuota de calma a sus hinchas respecto a Gabriel Maureira. El arribo de un jugador en su puesto generó incertidumbre, pero al menos se aseguró su permanencia.