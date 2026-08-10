Uno de los equipos grandes de Argentina se interesó en un joven jugador de la U y habría enviado una oferta difícil de resistir.

En Universidad de Chile cerraron un tremendo fin de semana con el triunfo por 2-1 sobre Palestino y se mantienen a la siga del líder en la Liga de Primera 2026. pero este lunes por la noche cayó un balde de agua fría en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Esto porque apareció la información que un importante equipo de Argentina viene en busca de una joven promesa de la U, con una oferta que sería muy difícil de rechazar.

Se trata de Estudiantes de La Plata que se habría interesado en el volante Lucas Barrera de 20 años, quien es argentino pero ha hecho la última parte de su formación en nuestro país.

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Arellano en X, el Pincharrata ofreció cuatro millones de dólares por el oriundo de Neuquén.

Anteriormente, los azules habían descartado una oferta de Talleres de Córdoba por 3 millones de la divisa estadounidense.

“La U recibió una oferta cercana a los 4 millones de dólares por Lucas Barrera. Estudiantes de La Plata está cerca de llevarse al volante”, publicó el comunicador.

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Captura de la publicación de Rodrigo Arellano en X.

El recorrido de Lucas Barrera en la U

Cabe recordar que Lucas Barrera llegó en 2025 al CDA tras un breve paso por las inferiores de Universidad Católica. En noviembre del año pasado firmó su primer contrato profesional con el Romántico Viajero y este 2026 debutó profesionalmente.

Esta temporada ha disputado 20 partidos y ha aportado con dos asistencias. Pero también le han sacado ocho tarjetas amarillas, quedando suspendido en el último partido.

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En síntesis