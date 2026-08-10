El Niño Maravilla retorna a nuestro continente para unirse a la liga de las estrellas, donde militan Lionel Messi, Robert Lewandowski, Thomas Müller, entre otros.

Una verdadero bombazo de mercado de fichajes ocurrió este lunes y que tiene como protagonista a Alexis Sánchez, quien acabó con la incertidumbre y tiene nuevo equipo para la temporada 2026-2027.

El Niño Maravilla se despide de Europa después de 18 años y regresa a nuestro continente, donde se suma a la Major League Soccer (MLS) de Norteamérica, como refuerzo del CF Montréal de Canadá.

Así lo dio a conocer el periodista canadiense Maxime Truman en sus redes sociales y también lo confirmó ‘El Deportivo’ de La Tercera, quienes revelaron que tendrá contrato por dos años.

😲 Je suis en mesure de confirmer qu'il s'agit bien d'Alexis Sanchez.



Il s'agit d'une incroyable prise pour le #CFMTL.



Selon mes informations, il ne faudra pas attendre 6 semaines avant de le voir en action. https://t.co/nfRS7HZ39l — Maxime Truman (@MaximeTruman) August 10, 2026

El tocopillano se encontrará con el compatriota Thomas Gillier, arquero formado en Universidad Católica, que desde 2025 es parte del equipo que anteriormente se le conocía como Montréal Impact.

Cabe recordar que el atacante de 37 años viene de jugar en el Sevilla, donde estuvo la última temporada y ayudó a que el elenco nervionense se salvara del descenso en La Liga de España.

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El camino en Europa y el reencuentro con grandes estrellas

Con esto, el máximo goleador histórico de la Selección Chilena deja atrás un largo camino en el Viejo Continente, donde llegó con 19 años al Udinese, para luego continuar su recorrido en el Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y finalmente en el Sevilla.

Ahora el bicampeón de América se une a la moderna MLS, donde militan figuras mundiales como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Casemiro (Inter Miami), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Son Heung-min (Los Ángeles FC), Marco Reus (Los Ángeles Galaxy), entre otras estrellas.

En síntesis

Alexis Sánchez ficha por el CF Montréal tras 18 años en Europa.

ficha por el tras 18 años en Europa. Contrato por dos años firmó el delantero para la temporada 2026-2027.

firmó el delantero para la temporada 2026-2027. Thomas Gillier será el compatriota chileno que lo acompañará en Canadá.