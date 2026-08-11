Según trascendió, Franco Calderón está en la mira del elenco argentino en este libro de pases. Su futuro se mantiene en incertidumbre.

Universidad de Chile sigue activa en el mercado de fichajes. Sin embargo, el conjunto azul no solo debe definir incorporaciones en este período: también puede sufrir repentinas salidas.

Una de ellas, rumbo a Talleres de Córdoba. ¿De quién se trata? Uno de los jugadores que ha quedado relegado durante esta temporada interesa tras la cordillera. Puede volver a su país de origen.

Según indicó el periodista Claudio Alfaro a través de su cuenta personal de X, ese es el caso de Franco Calderón. El defensor de 28 años seduce al elenco trasandino, aunque no hay ofertas sobre la mesa.

“Talleres busca a un central y está mirando el futbol chileno. Juan Ignacio Díaz y Franco Calderón están en carpeta del cuadro cordobés. Ojito“, reportó el comunicador mediante la plataforma.

Cabe consignar que el zaguero de Universidad de Chile también asomó en el horizonte de Liga Deportiva Universitaria. Es que allí tiene un viejo conocido: Gustavo Álvarez lo observa.

Franco Calderón interesa en Talleres. ¿Se despedirá de Universidad de Chile? (Imagen: Photosport)

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Franco Calderón puede salir de Universidad de Chile

De ratificarse el adiós del oriundo de Chaco, la gerencia deportiva de la escuadra universitaria tendrá que determinar si lo reemplazará. ¿Algún candidato en el aire? Igor Lichnovsky está libre.

Un punto a destacar: Franco Calderón tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta campaña ha disputado una totalidad de 20 partidos, en los que no anotó ni asistió.