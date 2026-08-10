Advierten que Universidad de Chile negocia con este refuerzo: “Un verdadero golpe”

Según trascendió, las conversaciones entre el club e Igor Lichnovsky están en marcha. Puede regresar tras 12 años.

Universidad de Chile no ha cerrado su participación en el mercado de fichajes. Pese a que el conjunto estudiantil ya oficializó a dos refuerzos, sigue buscando nuevas piezas hasta el cierre de la ventana de transferencias.

Y según trascendió, puede concretar un regreso tras 12 años: Igor Lichnovsky está en negociaciones con el cuadro universitario. Así lo informó AS Chile, entregando pormenores de la situación.

Luego de que se reportaran los sondeos pertinentes, el medio asegura que el defensor ya realiza gestiones para lograr un eventual retorno. Está libre tras su salida del Fatih Karagümrük de Turquía.

“La dirigencia de la U se entusiasma y quiere dar un verdadero golpe (…) Los azules iniciaron conversaciones con el representante de Igor Lichnovsky para reforzar la zaga central”, destacó el sitio.

Luego, sobre la determinación de la gerencia deportiva, advirtió: “La idea de Universidad de Chile es fortalecer la zona defensiva tras el fichaje caído de Valentín Gauthier“.

Igor Lichnovsky puede volver a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile va por más fichajes

Finalmente, la publicación indicó que la incorporación de Jordan García no está descartada al 100%. Pese a ello, se avizora que no se unirá a huestes laicas para el término de la campaña.

“Si bien el fichaje del cafetero a la U no está totalmente caído, los azules tomaron distancia del jugador“, cerró sobre el seleccionado colombiano de 21 años.