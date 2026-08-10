El DT interino de la Selección Chilena se reunió con Erick Pulgar. La misión es que el mediocampista esté en la próxima convocatoria FIFA.

La Selección Chilena se prepara para sus nuevos duelos amistosos. Y para ello, Nicolás Córdova quiere contar con lo mejor disponible: ya entabló charlas para que se concrete el retorno de una figura.

¿De quién se trata? Según detalló el periodista José Tomás Fernández a través de su cuenta de X, ese es el caso de Erick Pulgar. El mediocampista no ha participado de las últimas convocatorias.

Por ello, el entrenador interino del combinado nacional viajó hasta Brasil para presenciar al futbolista en acción, mientras defendía los colores de Flamengo. Tras ello, logró reunirse con el oriundo de Antofagasta.

“En La Roja buscan el retorno de Erick Pulgar para encabezar el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030“, comenzó señalando el comunicador.

Luego, agregó: “Nicolás Córdova y Felipe Correa estuvieron en (Estadio) Maracanã, donde hablaron con el jugador para hacerle entender su importancia para lo que se viene por delante“.

Erick Pulgar puede volver a la Selección Chilena. (Imagen. Photosport)

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Nicolás Córdova sigue en la Selección Chilena

A su vez, el reportero describió el futuro del banco de La Roja. Por el momento, no habrán cambios en el puesto, aunque se espera por un anhelado candidato de jerarquía.

“Se aguarda por (Manuel) Pellegrini, pero (Nicolás) Córdova está de interino, seguirá dirigiendo y luego igual tendrá un cargo (se supone)”, concluyó la publicación.