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Liga de Primera

Tras Audax Italiano vs. Ñublense: Así queda la tabla de posiciones al cierre de la fecha 18 de la Liga de Primera

Este lunes se completó la fecha 18 de la Liga de Primera 2026, donde Audax Italiano y Ñublense empataron 2-2 en La Florida.

Audax Italiano y Ñublense empataron en La Florida. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAudax Italiano y Ñublense empataron en La Florida. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Este lunes se terminó de disputar la decimoctava fecha de la Liga de Primera 2026, donde el telón lo bajaron Audax Italiano y Ñublense con un empate 2-2 en el Estadio Bicentenario de La Florida, con un polémico final.

Los Diablos Rojos se estaban imponiendo hasta los 90+9′ con goles de Manuel Rivera (9′) y Matías Plaza (90+2′), luego de una revisión en el VAR que terminó con penal a favor de los chillanejos.

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Para los duelos de casa había anotado Michael Vadulli (33′) y en la última jugada del partido se encontraron con un penal, que fue cobrado por el árbitro Mathías Riquelme y lo transformó en gol César Pinares (90+12′).

César Pinares le dio el empate final a Audax Italiano. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

César Pinares le dio el empate final a Audax Italiano. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Con este resultado, Ñublense sube al sexto lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos y se le escapa la posibilidad de quedar detrás del tecero, que es Universidad Católica (30 pts).

Mientras que Audax Italiano queda en la duodécima ubicación con 20 unidades y se sigue enredando en la zona baja, quedando a tres puntos del descenso, donde están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts).

En el otro extremo de la clasificación, Colo Colo se mantiene como líder indiscutido con 45 puntos, sacándole 12 contables de ventaja a su escolta y archirrival: Universidad de Chile (33 pts).

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Colo-Colo 45 18 15 0 3 38 17 21
2 Universidad de Chile 33 18 9 6 3 23 12 11
3 Universidad Católica 30 18 9 3 6 40 26 14
4 Palestino 27 18 8 3 7 26 26 0
5 Everton 26 18 7 5 6 27 21 6
6 Ñublense 26 17 6 8 3 22 21 1
7 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 24 21 3
8 Deportes Limache 24 17 7 3 7 34 27 7
9 Huachipato 24 18 7 3 8 27 31 -4
10 Deportes Concepción 23 18 7 2 9 20 23 -3
11 O’Higgins 23 18 7 2 9 22 28 -6
12 Audax Italiano 20 18 5 5 8 22 25 -3
13 Deportes La Serena 20 18 4 8 6 26 31 -5
14 U. de Concepción 19 17 5 4 8 13 28 -15
15 Cobresal 17 18 5 2 11 26 34 -8
16 Unión La Calera 13 18 3 4 11 16 35 -19
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En síntesis

  • Empate 2-2 entre Audax Italiano y Ñublense por la fecha 18 del torneo.
  • Ñublense sube al sexto lugar con 26 puntos y Audax queda con 20 unidades.
  • Colo Colo es líder indiscutido con 45 puntos, doce más que Universidad de Chile.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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