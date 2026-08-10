Este lunes se completó la fecha 18 de la Liga de Primera 2026, donde Audax Italiano y Ñublense empataron 2-2 en La Florida.

Este lunes se terminó de disputar la decimoctava fecha de la Liga de Primera 2026, donde el telón lo bajaron Audax Italiano y Ñublense con un empate 2-2 en el Estadio Bicentenario de La Florida, con un polémico final.

Los Diablos Rojos se estaban imponiendo hasta los 90+9′ con goles de Manuel Rivera (9′) y Matías Plaza (90+2′), luego de una revisión en el VAR que terminó con penal a favor de los chillanejos.

Para los duelos de casa había anotado Michael Vadulli (33′) y en la última jugada del partido se encontraron con un penal, que fue cobrado por el árbitro Mathías Riquelme y lo transformó en gol César Pinares (90+12′).

César Pinares le dio el empate final a Audax Italiano. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Con este resultado, Ñublense sube al sexto lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos y se le escapa la posibilidad de quedar detrás del tecero, que es Universidad Católica (30 pts).

Mientras que Audax Italiano queda en la duodécima ubicación con 20 unidades y se sigue enredando en la zona baja, quedando a tres puntos del descenso, donde están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts).

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En el otro extremo de la clasificación, Colo Colo se mantiene como líder indiscutido con 45 puntos, sacándole 12 contables de ventaja a su escolta y archirrival: Universidad de Chile (33 pts).

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 45 18 15 0 3 38 17 21 2 Universidad de Chile 33 18 9 6 3 23 12 11 3 Universidad Católica 30 18 9 3 6 40 26 14 4 Palestino 27 18 8 3 7 26 26 0 5 Everton 26 18 7 5 6 27 21 6 6 Ñublense 26 17 6 8 3 22 21 1 7 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 24 21 3 8 Deportes Limache 24 17 7 3 7 34 27 7 9 Huachipato 24 18 7 3 8 27 31 -4 10 Deportes Concepción 23 18 7 2 9 20 23 -3 11 O’Higgins 23 18 7 2 9 22 28 -6 12 Audax Italiano 20 18 5 5 8 22 25 -3 13 Deportes La Serena 20 18 4 8 6 26 31 -5 14 U. de Concepción 19 17 5 4 8 13 28 -15 15 Cobresal 17 18 5 2 11 26 34 -8 16 Unión La Calera 13 18 3 4 11 16 35 -19

En síntesis

Empate 2-2 entre Audax Italiano y Ñublense por la fecha 18 del torneo.

entre Audax Italiano y Ñublense por la fecha 18 del torneo. Ñublense sube al sexto lugar con 26 puntos y Audax queda con 20 unidades.

con 26 puntos y Audax queda con 20 unidades. Colo Colo es líder indiscutido con 45 puntos, doce más que Universidad de Chile.