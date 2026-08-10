Este lunes se terminó de disputar la decimoctava fecha de la Liga de Primera 2026, donde el telón lo bajaron Audax Italiano y Ñublense con un empate 2-2 en el Estadio Bicentenario de La Florida, con un polémico final.
Los Diablos Rojos se estaban imponiendo hasta los 90+9′ con goles de Manuel Rivera (9′) y Matías Plaza (90+2′), luego de una revisión en el VAR que terminó con penal a favor de los chillanejos.
Para los duelos de casa había anotado Michael Vadulli (33′) y en la última jugada del partido se encontraron con un penal, que fue cobrado por el árbitro Mathías Riquelme y lo transformó en gol César Pinares (90+12′).
César Pinares le dio el empate final a Audax Italiano. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)
Con este resultado, Ñublense sube al sexto lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos y se le escapa la posibilidad de quedar detrás del tecero, que es Universidad Católica (30 pts).
Mientras que Audax Italiano queda en la duodécima ubicación con 20 unidades y se sigue enredando en la zona baja, quedando a tres puntos del descenso, donde están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts).
En el otro extremo de la clasificación, Colo Colo se mantiene como líder indiscutido con 45 puntos, sacándole 12 contables de ventaja a su escolta y archirrival: Universidad de Chile (33 pts).
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|45
|18
|15
|0
|3
|38
|17
|21
|2
|Universidad de Chile
|33
|18
|9
|6
|3
|23
|12
|11
|3
|Universidad Católica
|30
|18
|9
|3
|6
|40
|26
|14
|4
|Palestino
|27
|18
|8
|3
|7
|26
|26
|0
|5
|Everton
|26
|18
|7
|5
|6
|27
|21
|6
|6
|Ñublense
|26
|17
|6
|8
|3
|22
|21
|1
|7
|Coquimbo Unido
|25
|17
|7
|4
|6
|24
|21
|3
|8
|Deportes Limache
|24
|17
|7
|3
|7
|34
|27
|7
|9
|Huachipato
|24
|18
|7
|3
|8
|27
|31
|-4
|10
|Deportes Concepción
|23
|18
|7
|2
|9
|20
|23
|-3
|11
|O’Higgins
|23
|18
|7
|2
|9
|22
|28
|-6
|12
|Audax Italiano
|20
|18
|5
|5
|8
|22
|25
|-3
|13
|Deportes La Serena
|20
|18
|4
|8
|6
|26
|31
|-5
|14
|U. de Concepción
|19
|17
|5
|4
|8
|13
|28
|-15
|15
|Cobresal
|17
|18
|5
|2
|11
|26
|34
|-8
|16
|Unión La Calera
|13
|18
|3
|4
|11
|16
|35
|-19
En síntesis
- Empate 2-2 entre Audax Italiano y Ñublense por la fecha 18 del torneo.
- Ñublense sube al sexto lugar con 26 puntos y Audax queda con 20 unidades.
- Colo Colo es líder indiscutido con 45 puntos, doce más que Universidad de Chile.