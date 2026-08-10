El delantero chileno deja atrás sus 18 años en Europa y firma por dos temporadas con este equipo canadiense de la MLS.

Una batacazo al mercado de fichajes del fútbol mundial se dio a conocer este lunes, donde el chileno Alexis Sánchez es protagonista, pues deja Europa para sumarse a la MLS.

El Niño Maravilla habría llegado a un acuerdo con el CF Montréal de Canadá, donde firmará por dos temporadas, para convertirse en la gran figura del elenco ‘bleu-blanc-noir’.

Pero, ¿qué se se sabe de este equipo? El Montréal es el club de la capital de la provincia de Quebec, la más grande Canadá y de mayor habla francesa. El club fue fundado en 1993 por la familia Saputo, propietarios de una empresa de lácteos del mismo nombre.

Aunque recién en 2012 la franquicia entró a la Major League Soccer (MLS) con la denominación Montréal Impact, siendo uno de los tres equipos canadienses de la liga norteamericana, junto a Toronto FC y Vancouver Whitecaps.

En 2023 la institución fue rebautizada como Club de Foot Montréal. En su palmarés tiene cinco campeonatos canadiense, seis Copa Voyageurs de Canadá y un subcampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf (2014-2015).

El CF Montréal cuenta con estadio propio, el Stade Saputo, que pertenece a la misma familia que controla al club y que tiene capacidad para 20.521 espectadores.

Publicidad

Además, hay que consignar que compite en la Conferencia Este de la MLS, donde están equipos como el DC United, Chicago Fire, Philadephia Union, New York Red Bulls, Atlanta United, Inter Miami y Orlando City, entre otros más.

La estrella mundial que jugó en el CF Montréal

Entre los grandes jugadores que han vestido esta camiseta está el argentino Ignacio Piatti -máximo anotador con 79 goles-, el italiano Marco Di Vaio, pero el que por lejos fue la gran sensación es el marfileño Didier Drogba. El exartillero del Chelsea lideró al equipo entre 2015 y 2016, donde convirtió 23 goles.

Otra estrella mundial que pasó por CF Montréal es el francés Thierry Henry, aunque no lo hizo como futbolista, sino como entrenador entre 2019 y 2021.

Publicidad

También han habido chilenos en esta franquicia, como Jeisson Vargas que en su momento fue el fichaje más caro: 2,8 millones de dólares en 2016. Y actualmente está en el plantel el arquero nacional Thomas Gillier, formado en Universidad Católica.

Didier Drogba es la gran estrella que ha tenido el CF Montréal. (Foto: Vaughn Ridley/Getty Images)

En síntesis

Alexis Sánchez firmará por dos temporadas con el CF Montréal de la MLS.

firmará por dos temporadas con el CF Montréal de la MLS. 20.521 espectadores es la capacidad del Stade Saputo, el estadio del club canadiense.

es la capacidad del Stade Saputo, el estadio del club canadiense. Didier Drogba lideró al equipo entre 2015 y 2016, donde convirtió 23 goles.