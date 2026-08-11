CF Montréal revela el número que usará Alexis Sánchez en la MLS: ¿Siete o diez?

A falta de la oficialización, desde el club canadiense confirmaron el dorsal que utilizará el delantero chileno en la Major League Soccer.

Alexis Sánchez ya tendría definido el número que utilizará en su nueva aventura en la MLS. El CF Montréal sorprendió este lunes al revelar, a través de un video publicado en sus plataformas, que el delantero chileno utilizará el dorsal 10.

A falta de la oficialización de su fichaje por parte del club canadiense, Montréal adelantó así uno de los detalles que marcarán la llegada del histórico atacante de la Roja a la liga estadounidense.

El número elegido tiene además un significado especial, ya que Alexis Sánchez volverá a utilizar la camiseta 10, el mismo dorsal que llevó durante su última etapa en el Sevilla.

UDINE, ITALY – DECEMBER 29: Alexis Sanchez of Udinese during the warm up before the Serie A match between Udinese and Torino at Stadio Friuli on December 29, 2024 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

En un breve video publicado por las redes del club canadiense, el director deportivo Luca Saputo reveló que el fichaje “se hizo bastante rápido para el tipo de jugador que es, porque normalmente (fichar a) un jugador así toma meses”.

Luego el propio dirigente confiesa que “y solo para que la gente lo sepa, hablé con él, quiere, eh, Alexis número 10”.

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De esta manera, el “Niño Maravilla” mantendrá en Montréal el número con el que disputó la temporada más reciente en Europa, ahora en una nueva etapa de su extensa carrera profesional.