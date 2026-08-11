Dónde ver U. Católica vs. Estudiantes: el único canal de TV que transmite GRATIS en Chile

La escuadra de San Carlos de Apoquindo quiere conseguir el primer golpe. Tendrá que visitar el Estadio UNO.

Universidad Católica tiene todo listo para saltar a la cancha y enfrentar a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores. El elenco precordillerano anhela una hazaña en la ida de los octavos de final del certamen continental.

En la previa del encuentro, la UC tiene confianza a pesar de las diversas bajas con las que llega, tales como Clemente Montes, Sebastián Arancibia y Juan Ignacio Díaz. ¿Su último partido? Victoria 2-0 contra Cobresal por la Liga de Primera.

Por su parte, Estudiantes sufrió un tropezón con equipo mixto ante Deportivo Riestra en la Primera División de Argentina. El conjunto pincharrata cayó 2-0 y tendrá que recomponerse para recibir a la escuadra chilena.

¿Cómo le fue a ambos clubes en la fase de grupos? Universidad Católica se quedó con la cima del D con 13 puntos, mientras que EDLP se ubicó en la segunda posición del A con nueve unidades.

Universidad Católica va por la hazaña contra Estudiantes de La Plata. (Imagen: Photosport)

¿Cuándo juega Universidad Católica vs. Estudiantes?

Tal compromiso de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 11 de agosto. Está programado para comenzar a desarrollarse desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio UNO.

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¿Dónde ver GRATIS y por TV el partido de Copa Libertadores?

El duelo podrá ser sintonizado a través de Chilevisión a costo cero. A su vez, el medio liberará el encuentro en su señal online, en su canal de YouTube y en su aplicación para dispositivos celulares.

Universidad Católica vs. Estudiantes: qué canales transmiten

La primera batalla entre chilenos y argentinos se emitirá mediante ESPN 5. También se podrá seguir a través de Disney+ en su plan premium.